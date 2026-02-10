Iğdır'da Kar Yağışı 14 Köy Yolunu Kapatmıştır

IĞDIR'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek noktalarda olan 14 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yer yer 1 metreye ulaşan karla mücadele ediyor.

Haber: Özkan AYDIN/IĞDIR,