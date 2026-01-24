Iğdır\'da Şüpheli Çanta Patlatıldı

Iğdır'da çocuk oyun işletmesinin karşısında bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Çantanın içinden kıyafetler çıktı.

Olay, Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuk oyun işletmesinin önünde sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çevrede bulunan vatandaşlar güvenli alanlara uzaklaştırıldı.

Bomba imha uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek şüpheli çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlamanın ardından yapılan incelemede çantanın içinde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmazken, çoçuk kıyafetleri bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR