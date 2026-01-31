Iğdır'da Yeni Şehir Stadyumu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Iğdır'da Yeni Şehir Stadyumu Açıldı

31.01.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da yapılan Şehir Stadyumu açılışı, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmadaki rolüne vurgu yapıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da yapımı tamamlanan Şehir Stadyumu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençleri uyuşturucu, dijital bağımlılık, alkol ve kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yolu spordur. Bizim de en büyük hedeflerimizden biri gençlerimizi spora yönlendirmektir" dedi.

Iğdır'da yapımı tamamlanan Şehir Stadyumu'nun açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Iğdırspor Alagöz Holding Başkanı Cantürk Alagöz ile çok sayıda davetli ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı.

Programda konuşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun toplum üzerindeki birleştirici ve iyileştirici gücüne dikkati çekerek, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemini vurguladı.

Iğdır Milletvekili ve Iğdırspor Alagöz Holding Başkanı Cantürk Alagöz de kente kazandırılan spor yatırımları için teşekkür ederek, "Iğdır'ın gençliği bu tesislerde daha büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

"Spor, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yoludur"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak törende yaptığı konuşmada, Türk sporuna ve Iğdır'a yapılan yatırımlar nedeniyle Cantürk Alagöz'e teşekkür ederek, "Kendisine gerçekten büyük bir alkış gerekiyor. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücü şehirlerimize dinamizm katıyor. Bu güzel atmosferin Iğdır'da oluşmasında Cantürk Bey'in büyük emeği var" dedi.

Cantürk Alagöz'ün sadece milletvekili olarak değil, spora gönül vermiş bir isim olarak da önemli katkılar sunduğunu belirten Bakan Bak, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasında sporun en büyük araç olduğunu vurguldı. Bak, "Gençleri uyuşturucu, dijital bağımlılık, alkol ve kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yolu spordur. Bizim de en büyük hedeflerimizden biri gençlerimizi spora yönlendirmektir" dedi

"Iğdır spor yatırımlarıyla büyüyecek"

Bakan Bak, açılışı yapılan stadyumun sadece bir başlangıç olduğunu dile getirerek, Iğdır'daki spor yatırımlarının artarak süreceğini söyledi. Yarı olimpik yüzme havuzu, yapımı devam eden çok amaçlı spor salonu, halı sahalar, yeni spor tesisleri ve gençlik merkezleriyle Iğdır'ın spor altyapısının daha da güçleneceğini kaydeden Bak, "Iğdır'ı spor alanında çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye spor ülkesi olma yolunda"

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda büyük bir ivme yakaladığını kaydeden Bakan Bak, ülkenin modern spor tesisleriyle önemli organizasyonların adresi haline geldiğini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Iğdır Şehir Stadyumu'nun resmi açılışını gerçekleştirdi ve Iğdırspor ile Manisaspor arasındaki futbol karşılaşmasını izledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Yeni Şehir Stadyumu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Antalya’daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:18:36. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Yeni Şehir Stadyumu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.