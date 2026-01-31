Iğdır'da Yeni Şehir Stadyumu Açıldı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da yapımı tamamlanan Şehir Stadyumu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençleri uyuşturucu, dijital bağımlılık, alkol ve kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yolu spordur. Bizim de en büyük hedeflerimizden biri gençlerimizi spora yönlendirmektir" dedi.

Iğdır'da yapımı tamamlanan Şehir Stadyumu'nun açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Iğdırspor Alagöz Holding Başkanı Cantürk Alagöz ile çok sayıda davetli ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı.

Programda konuşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun toplum üzerindeki birleştirici ve iyileştirici gücüne dikkati çekerek, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemini vurguladı.

Iğdır Milletvekili ve Iğdırspor Alagöz Holding Başkanı Cantürk Alagöz de kente kazandırılan spor yatırımları için teşekkür ederek, "Iğdır'ın gençliği bu tesislerde daha büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

"Spor, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yoludur"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak törende yaptığı konuşmada, Türk sporuna ve Iğdır'a yapılan yatırımlar nedeniyle Cantürk Alagöz'e teşekkür ederek, "Kendisine gerçekten büyük bir alkış gerekiyor. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücü şehirlerimize dinamizm katıyor. Bu güzel atmosferin Iğdır'da oluşmasında Cantürk Bey'in büyük emeği var" dedi.

Cantürk Alagöz'ün sadece milletvekili olarak değil, spora gönül vermiş bir isim olarak da önemli katkılar sunduğunu belirten Bakan Bak, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasında sporun en büyük araç olduğunu vurguldı. Bak, "Gençleri uyuşturucu, dijital bağımlılık, alkol ve kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yolu spordur. Bizim de en büyük hedeflerimizden biri gençlerimizi spora yönlendirmektir" dedi

"Iğdır spor yatırımlarıyla büyüyecek"

Bakan Bak, açılışı yapılan stadyumun sadece bir başlangıç olduğunu dile getirerek, Iğdır'daki spor yatırımlarının artarak süreceğini söyledi. Yarı olimpik yüzme havuzu, yapımı devam eden çok amaçlı spor salonu, halı sahalar, yeni spor tesisleri ve gençlik merkezleriyle Iğdır'ın spor altyapısının daha da güçleneceğini kaydeden Bak, "Iğdır'ı spor alanında çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye spor ülkesi olma yolunda"

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda büyük bir ivme yakaladığını kaydeden Bakan Bak, ülkenin modern spor tesisleriyle önemli organizasyonların adresi haline geldiğini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Iğdır Şehir Stadyumu'nun resmi açılışını gerçekleştirdi ve Iğdırspor ile Manisaspor arasındaki futbol karşılaşmasını izledi.