Iğdır FK, Atakan Çankaya\'yı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Çankaya'yı transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ailemize hoşgeldin Atakan Çankaya! Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Atakan Çankaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."