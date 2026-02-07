Iğdır FK'dan 4 Transfer

Iğdır FK, ara transfer döneminin son gününde 4 futbolcu transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, ara transferde 5 futbolcuyla yollarını ayırırken kadroya 4 takviye yaptı.

Yeşil-beyazlılar, ikas Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın ile 1,5 yıl, Bursaspor forması giyen Tunahan Ergül ile 1,5+1, Fatih Karagümrük forması giyen Marius Doh ile sezon sonuna kadar, İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transferler, teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde ligin 24. haftasında yarın saat 13.30'da oynanacak Serik Spor Futbol maçının hazırlıklarını sürdürülen ekibin antrenmanına katıldı.