Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli organizasyonlar çalıştı.
Iğdır ekibi, 19 Ocak Pazartesi günü 14.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK, Sakaryaspor Maçına Hazır - Son Dakika
