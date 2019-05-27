İGMD, dış ticarete ivme kazandırma yolunda
4 saat önce
İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, "100 binin üzerindeki insan kaynağı ile dış ticaretin sigortası olan gümrük müşavirleri, odalaşarak dış ticaret büyüme rakamlarına önemli bir ivme kazandıracaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:38
İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin
, "100 binin üzerindeki insan kaynağı ile dış ticaretin sigortası olan gümrük müşavirleri, odalaşarak dış ticaret büyüme rakamlarına önemli bir ivme kazandıracaktır" dedi.
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