Son Dakika Haberleri: İGMD, dış ticarete ivme kazandırma yolunda

İGMD, dış ticarete ivme kazandırma yolunda

4 saat önce

İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, "100 binin üzerindeki insan kaynağı ile dış ticaretin sigortası olan gümrük müşavirleri, odalaşarak dış ticaret büyüme rakamlarına önemli bir ivme kazandıracaktır" dedi.

İGMD, dış ticarete ivme kazandırma yolunda, System.String[]
İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, "100 binin üzerindeki insan kaynağı ile dış ticaretin sigortası olan gümrük müşavirleri, odalaşarak dış ticaret büyüme rakamlarına önemli bir ivme kazandıracaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:38 
Ekonomi
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