İHD'den Gözaltı Operasyonlarına Tepki

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), İstanbul merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin, "Bu gözaltı operasyonlarını, örgütlenme özgürlüğü ile basın özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Aralarında ileri yaşta ve ağır hasta kişilerin de bulunduğu gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İHD, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalanmasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; aralarında siyasi parti eş başkanları, sendika temsilcileri, hukukçular, gazeteciler ve şube yöneticilerimiz Mehmet Acettin ile Tuğba Kahraman'ın da bulunduğu 100'e yakın kişi gözaltına alınmıştır.

İnsan Hakları Derneği olarak bu gözaltı operasyonlarını, örgütlenme özgürlüğü ile basın özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yaşanan süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna duyururuz. Aralarında ileri yaşta ve ağır hasta kişilerin de bulunduğu gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."