İHH 2022'de 4.249 Faaliyet Gerçekleştirdi

20.01.2026 10:24
İHH, 2022 yılında afet yönetimi ve arama kurtarma alanında 4.249 faaliyet yaparak 68 bin kişiyle eğitimler düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi birimleri, geçen yıl yurt içi ve dışında toplam 4 bin 249 faaliyet gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH Arama Kurtarma Birimi, yıl boyunca enkazda arama kurtarma, afet farkındalığı, ilk yardım, kentsel arama kurtarma ve doğada arama kurtarma başta olmak üzere birçok alanda eğitim çalışmaları yürüttü.

Bu kapsamda 1140 eğitim yapılırken, eğitimlerden 68 bin 547 kişi faydalandı ve 13 bin 686 kişi bu çalışmalara katıldı.

Eğitimlerle hem gönüllülerin teknik yeterliliği artırıldı hem de toplumun afet bilincinin güçlendirilmesine katkı sunuldu.

2025 yılı içerisinde farkındalık ve sosyal sorumluluk çalışmaları da öne çıktı. 113 farkındalık faaliyeti ile çevre, sosyal sorumluluk ve bilgilendirme çalışmaları yürütülürken, 372 kişiye doğrudan ulaşıldı.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında gönüllü buluşmaları, stant çalışmaları ve sunumlarla toplam 121 etkinlik gerçekleştirildi.

Yıl içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda da aktif rol alan ekipler, farklı bölgelerde yürütülen arama kurtarma ve insani yardım operasyonlarında sahada görev aldı. Bu kapsamda 347 operasyon düzenlenirken, deprem, yangın, sel, su baskını, bina çökmesi, kayıp vakaları ve mahsur kalma olayları başta olmak üzere birçok farklı acil duruma müdahale edildi. Operasyonlarda 3 bin 442 personel ve gönüllü görev aldı.

İHH Arama Kurtarma, tatbikat faaliyetlerine de ağırlık verdi. Masabaşı, saha ve TAMP kapsamındaki çalışmalarla toplam 135 tatbikat gerçekleştirildi, bu tatbikatlara 2 bin 323 kişi katıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetiminin, Ankara'da düzenlediği 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı'na 1350 gönüllü katıldı. Tatbikatta kentsel alanda, suda ve doğada arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra medikal kurtarma, psikososyal destek, beslenme, barınma ve depo yönetimi alanlarında uygulamalar gerçekleştirildi. Senaryo gereği Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 59 ilden ekiplerin harekete geçirildiği tatbikatta, 5 arama kurtarma köpeği aktif görev aldı.

Kaynak: AA

İHH 2022'de 4.249 Faaliyet Gerçekleştirdi
