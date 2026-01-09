İHH 2025'te 153 Bin Yetime Destek Sağladı - Son Dakika
İHH 2025'te 153 Bin Yetime Destek Sağladı

09.01.2026 10:37
İHH, 2025 yılında 153 bin 165 yetime destek vererek eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşıladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılında dünyada 35 bin 153'ü Gazze'de olmak üzere 153 bin 165 yetime destek verdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH yetim birimi, yıl boyunca yetim çocukların eğitim, barınma ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Birim tarafından yıl boyunca yetimhanelerden sponsorluk sistemine, ramazan ve bayram çalışmalarından eğitim programlarına kadar birçok alanda çalışma yürütüldü.

İHH, yetimlere yönelik yaptığı çalışmalarla 35 bin 153'ü Gazze'de olmak üzere dünya genelinde 153 bin 165 yetime destek sağladı. Ayrıca, 9 ülkede bulunan 44 yetimhane ve çocuk yaşam merkezinde toplam 2 bin 773 yetim çocuğa hizmet verildi.

Ramazan ayındaki çalışmalar kapsamında 8 ülkede, 33 yetimhanede iftar ve sahur düzenlendi. Programlar çerçevesinde 810 iftar ve 800 sahur verildi, yaklaşık 105 bin kişiye yemek ulaştırıldı. Bu çalışmalardan 2 bin 472 yetim çocuk faydalandı.

Ayrıca "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla birçok yetimhanede iftarın ardından şenlikler ve yetim geceleri düzenlendi. Bunun yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramlarında yurt içinde 23 bin 165, yurt dışında ise 26 bin 609 bayramlık yetim çocuklara ulaştırıldı.

İHH iyilikte yarıştı

"Yetimler Gençlere Emanet" projesi kapsamında 56 kurumdaki çalışmalarla 108 yetim çocuğa destek verildi. İyilikte Yarışan Sınıflar (İYS) projesi kapsamında ise 5 bin 459 okuldan sağlanan destekten 14 bin 878 yetim çocuk faydalandı.

Türkiye genelinde 1130 İYS sunumu düzenlenerek yaklaşık 140 bin kişiye ulaşıldı, 2 bin 650 STK, okul ve kurum ziyareti gerçekleştirildi. Yurt içi saha çalışmaları kapsamında 136 il ve ilçe ziyareti yapıldı.

İHH, Türkiye'de yaptığı çalışmalarla 14 bin 300 yetim çocuğa destek oldu.

Yıl boyunca dünya genelinde 36 gelir temini projesi ile 3 bin 856 kişiye fayda sağlandı. Pakistan'da düzenlenen törenlerle 58 yetimin düğün merasimi gerçekleştirildi. Evlenen çiftlere temel ev eşyalarından oluşan çeyiz hediye edildi.

İHH Yetimhaneler Birimi tarafından 30 Temmuz–29 Ağustos 2025'te "insan odaklı liderlik" temalı "Yetimhane İdarecileri Eğitim Programı" düzenlendi.

Pakistan, Bangladeş, Tayland'ın Patani bölgesi ve Filipinler'in Bangsamoro bölgesinde bulunan 35 yetimhaneden yaklaşık 100 idareci programa katıldı.

Eğitimler, doğrudan hedef ülkelerde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İHH

