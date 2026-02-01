İHH Başkanı Yıldırım, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
İHH Başkanı Yıldırım, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
01.02.2026 15:25
Bülent Yıldırım, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında dikkat çekici fotoğrafları inceledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldırım, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bülent Yıldırım, "Gazze: Açlık" kategorisinde, Ali Jadallah'ın Gazze'de beslenme sorunu yaşadığı için sağlık durumu kötüleşen 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'a ilişkin fotoğrafını tercih etti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçen Yıldırım, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oyladı.

Yıldırım, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" başlıklı karesine oy verdi.

Fotoğrafçılığın ayrı bir sanat olduğunu ifade eden Yıldırım, fotoğrafın gelecekte adaletin belirginleşmesinde ve kabulünde büyük rol oynadığını belirtti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getiren Yıldırım, "Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) önderliğinde yapılan yürüyüş, Galata Köprüsü'ndeki o manzara bize Bayraktar'ları, Türkiye'nin yaptığı savaş gemilerini, teknolojideki gelişmeleri, sosyal umudu, Filistin için genç neslin geldiğini hatırlattı. İsrail'in en çok korktuğu, Filistin'e sahip çıkacak gençlerin fazlalığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

