İHH'dan Balkanlar'a Kış Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İHH'dan Balkanlar'a Kış Yardımı

İHH\'dan Balkanlar\'a Kış Yardımı
10.02.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH, Balkanlar'daki 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine kış yardımı olarak yakacak ve battaniye dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kış yardım çalışmaları ile Balkanlar'daki 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine 444 metreküp yakacak odun, 25 ton yakacak pelet, battaniye ve soba dağıttı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, 21 ülkede kış yardım çalışmalarını sürdüren vakıf Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Arnavutluk'taki çalışmalarda, 250 öğrencili bir okula 20 soba ve 20 metreküp odun dağıtılırken, 100 aileye 200 battaniye, 31 aileye de soba verildi.

Kosova'da 86 aileye, aile başına 2 metreküp olmak üzere toplam 172 metreküp yakacak odun, 84 aileye 168 battaniye dağıtıldı.

Bosna Hersek'te, 54 öğrenci kapasiteli öğrenci yurduna 25 ton yakacak pelet, 10 aileye toplam 20 metreküp odun, 7 aileye de soba dağıtımında bulunuldu.

Yakacak odun dağıtımı yapılan Kuzey Makedonya'da 58 aileye 116 metreküp, Karadağ'da 25 aileye 50 metreküp ve Sırbistan'ın Sancak bölgesinde 22 aileye 66 metreküp odun dağıtıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Balkanlar, Güncel, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'dan Balkanlar'a Kış Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

12:32
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:38:15. #7.11#
SON DAKİKA: İHH'dan Balkanlar'a Kış Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.