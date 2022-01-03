İHH'nın 2021'de açtığı su kuyularıyla 930 bin kişi temiz suya kavuştu - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 2021'de 18 ülkede açılan 1861 su kuyusu ile 930 bin kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dünya nüfusunun 10'da 1'i temiz suya erişemezken, yetersiz su tüketimi salgın hastalıkların da artmasına sebep oluyor. Yağış azlığı, aşırı buharlaşma, hızlı tüketim ve kirlilik nedeniyle dünyadaki temiz su kaynakları hızla tükeniyor.

Dünya üzerinde su sıkıntısı yaşayan insanların temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdüren İHH, ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açıyor.

Açılan su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını karşılamasının yanında hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanının geçim faaliyetlerine katkı sağlıyor.

???????Vakıf, 2021'de Afganistan, Benin, Çad, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda ve Zimbabve'de 1861 su kuyusunu hizmete sunarak, 930 bin kişinin günlük temiz su ihtiyacını karşıladı.

İHH'nın 2000'den bu yana 41 ülkede açtığı su kuyusu sayısı bu yıl ile birlikte 11 bin 741'e ulaşırken, buralardan günlük istifade edenlerin sayısı da toplamda 4 milyon 882 bin kişiye ulaştı.