İHH, Suriye'nin Halep'ine Sandallarla Yardım Ulaştırıyor

28.01.2026 15:17
İHH, YPG saldırıları nedeniyle ulaşımı kesilen köylere sandallarla insani yardım gönderiyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep vilayetine bağlı Aynularab ilçesinde ulaşımı kesilen köylerde yaşayan ailelere sandallarla yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Terör örgütü YPG'nin saldırıları nedeniyle kara ulaşımı kesilen köylere İHH sandallarla insani yardım malzemeleri ulaştırmayı sürdürüyor. Halep Valiliği ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında, ilk etapta 6 tır insani yardım ve 10 bin paket ekmek ulaştırdı.

İnsani yardım taşıyan tırlarda çocuklar için elbise, battaniye, çocuk bezi, gıda kumanyaları, hijyen paketleri ve sünger yatak bulunuyor.

İHH Suriye çalışmaları Koordinatörü Yusuf Tunç, AA muhabirine, İHH'nın Aynularab ilçesinde çalışmaların zor şartlar altında devam ettiğini söyledi.

Tunç, "Sandallarla Fırat Nehri'nin üzerinden yardımları geçiriyoruz. Orda bulunan köylere yardımları ulaştırıyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi dil, din, kültür ayırmaksızın, Suriye'de Aynularab halkının da yanında olmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olan bağışçılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Fırat Nehri üzerindeki Kara Kozak Köprüsü'nün kuzeyinde, Aynularab kırsalında yer alan 9 köye giden kara yolları, terör örgütünün saldırıları ve yol güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle ulaşılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Sivil Toplum, Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG, İHH, Son Dakika

