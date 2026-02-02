İhracatta Ocak Ayı Düşüşü Takvim Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İhracatta Ocak Ayı Düşüşü Takvim Etkisi

02.02.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKON Başkanı Aydın, ocak ayındaki ihracat düşüşünün takvim etkisi ve mevsimsel nedenlerden kaynaklandığını belirtti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ihracatta ocak aylarında yaşanan gerilemelerin büyük ölçüde takvim etkisi ve mevsimsel nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, ocak ayında ihracatın takvim etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Aydın, yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolara yükselmesinin Türkiye ihracatının genel seyrine dair daha sağlıklı bir tablo sunduğu yorumunda bulundu.

ASKON Başkanı Aydın değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Ocak aylarında yaşanan aylık gerilemeler büyük ölçüde takvim etkisi ve mevsimsel nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle söz konusu düşüşü yapısal bir zayıflık olarak okumak doğru değildir. Asıl önemli olan, yıllıklandırılmış ihracatın artış eğilimini korumasıdır. Bu durum, küresel ekonomik yavaşlama, yüksek finansman maliyetleri ve jeopolitik risklere rağmen ihracatçımızın dirençli duruşunu göstermektedir."

Bununla birlikte ihracattaki artış hızının sınırlı kalmasının dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, özellikle maliyet baskıları ve dış pazarlardaki talep görünümünün gelecek dönemde belirleyici olacağına dikkati çekti.

"İhracatımız ayakta duruyor ancak henüz güçlü bir ivme yakalamış değil" diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Reel kurun seyri, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve başta Avrupa Birliği olmak üzere ana pazarlardaki talep daralması, ihracat performansını baskılayan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. İhracatçının rekabet gücünü artıracak finansman destekleri ve maliyetleri dengeleyici yapısal adımlar, önümüzdeki dönemde büyük önem taşıyor."

Aydın, ASKON olarak üretim, ihracat ve istihdam odaklı politikaların güçlendirilmesini önemsediklerini belirterek, ihracatın sürdürülebilir bir büyüme patikasına girmesi için kamu ve özel sektör işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Finans, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta Ocak Ayı Düşüşü Takvim Etkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

16:37
Haseke’de Suriye bayrağı göndere çekildi
Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi
16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
10 kişi öldüğü kazada kahreden “4 gün“ detayı Aileler morg önünde fenalık geçirdi
10 kişi öldüğü kazada kahreden "4 gün" detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:45:28. #7.11#
SON DAKİKA: İhracatta Ocak Ayı Düşüşü Takvim Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.