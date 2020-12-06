Son dakika haberi: IKBY'de protestocular binaları ateşe verdi - Son Dakika

Son dakika haberi: IKBY'de protestocular binaları ateşe verdi

06.12.2020 20:27

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye ilinde yaşanan ekonomik krizi protesto eden bir grup, Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) ait parti binalarını basarak ateşe verdi.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye ilinde yaşanan ekonomik krizi protesto eden bir grup, Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) ait parti binalarını basarak ateşe verdi.

Yaklaşık 2 aydır memurlarının maaşlarını ödemeyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti protesto edildi. IKBY'nin Süleymaniye iline bağlı Piremegrun kasabasında halk ekonomik krizi protesto etmek için bir araya geldi. İktidar partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binalarının önünde toplanan kalabalık grup, taşlarla binaya saldırdı, lastik yakarak yolları kapattı. KDP ve KYB binalarını basan kalabalık grup, parti binalarını ateşe verdi.

Güvenlik güçleri öfkeli grubu dağıtmak için havaya ateş açarken, protestocular ise güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi. Çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Öte yandan Süleymaniye kentinde dün de ekonomik kriz protesto edilmiş, güvenlik güçleri 20'den fazla kişiyi gözaltına almıştı. Irak ile petrol gelirinin paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan IKBY, aylardır memurların maaşlarında kesinti yapıyor ve maaşlar ödemelerini geciktiriyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Son dakika haberi: IKBY'de protestocular binaları ateşe verdi
Son dakika haberi: IKBY'de protestocular binaları ateşe verdi
Son dakika haberi: IKBY'de protestocular binaları ateşe verdi
Son dakika haberi: IKBY'de protestocular binaları ateşe verdi

Süleymaniye, Protesto, Ateşe, IKBY, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: IKBY'de protestocular binaları ateşe verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Denizlispor-F.Bahçe maçında protokol tribününde gerginlik yaşandı Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı 5 kişinin yaralandığı kaza mahalline giden polise otomobil çarptı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!
Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor         
20:14
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi         
18:59
Öfkeli kayınpeder, çocuğunu görmek isteyen damadını başından vurarak öldürdü Öfkeli kayınpeder, çocuğunu görmek isteyen damadını başından vurarak öldürdü         
18:31
F.Bahçe, zorlu deplasmanda 3 puan arıyor! Canlı anlatım F.Bahçe, zorlu deplasmanda 3 puan arıyor! Canlı anlatım         
18:17
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti?         
17:45
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 20:38:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: IKBY'de protestocular binaları ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei