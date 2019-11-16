İki Alman genç bisikletle dünya turunda

Almanya'dan bisikletle dünya turuna çıkan iki Alman genç, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

Berlin'de müzik öğretmeni olan Lucas Flewwing (25) ile ekonomist olan arkadaşı Kimbely Wirt (25), yaklaşık 5 ay önce bisikletle dünya turuna çıktı.

Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeleri geçerek Türkiye'ye gelen Flewwing, Hanönü ilçesine kadar 4 bin kilometre pedal çevirdi.

Flewwing, değişik ülkeleri görmek ve insanlarını yakından tanımak amacıyla Küba'ya kadar uzanan bir dünya turuna çıktıklarını söyledi.

Türkiye'de sahil yolunu takip edeceklerini belirten Flewwing, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Nepal, Hindistan, Bangadeş, Myanmar, Tayland, Laos, Kamboçya, Vietnam ve oradan uçakla Meksika'ya gideceklerini dile getirdi.

Küba'da seyahatlerinin sona ereceğini bildiren Flewweing, 18 bin kilometre yol kat edeceklerini anlattı.

Wirt ise pek çok ülkeden geçtiklerini, birçok insanla karşılaştıklarını dile getirerek, Türk halkının cana yakın, misafirperver ve güler yüzlü olduğunu söyledi.

Hanönü ilçesinde bir süre dinlenen iki arkadaş, ardından yollarına devam etti.