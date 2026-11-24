İngiltere'de 1980'li yılların sonunda görev yaptığı erkek okulunda iki öğrencisine yönelik cinsel istismar suçlarından suçlu bulunan 65 yaşındaki eski kimya öğretmeni Sally-Anne Bowen, cezasının açıklanacağı duruşmaya katılmayınca polis tarafından yakalandı. Dava sırasında eski öğrencilerin öğretmenin sınıftaki davranışlarına ilişkin anlattıkları da dikkat çekti.

İKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİSMAR ETTİ

Londra'nın kuzeyindeki Finchley bölgesinde bulunan Christ's College'da kimya öğretmeni olarak görev yapan Bowen'ın, 20'li yaşlarındayken yaklaşık 14-15 yaşlarındaki iki öğrencisini istismar ettiği ortaya çıktı. Bu yıl görülen davada Bowen, yedi ayrı cinsel saldırı suçundan suçlu bulundu.

ÖĞRENCİSİNE KİMSEYE ANLATMAMASINI SÖYLEMİŞ

Mağdurlardan biri mahkemede, istismarın aylar boyunca devam ettiğini ve öğretmeninin evine düzenli olarak gittiğini anlattı. Bowen'ın yaşananları kimseye anlatmaması konusunda kendisine baskı yaptığını belirten mağdur, o dönemde öğretmenine duygusal bağlılık hissettiğini ifade etti. Her iki mağdurun da kimliği yasal koruma altında tutuluyor.

KİMYA DERSİNDE CİNSELLİK KONUŞUYORMUŞ

Mahkemede ifade veren eski öğrenci Tobias Oliver, Bowen'ın ders sırasında öğrencilerle flört ettiğini ve sık sık cinsel içerikli konuşmalar yaptığını söyledi. Oliver, öğretmenin davranışlarını şarkıcı Sabrina Carpenter'ın video kliplerine benzetirken sınıftaki konuşmaların çoğu zaman kimya dersinin dışına çıktığını anlattı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bowen ise hakkındaki suçlamaların tamamen uydurma olduğunu savundu. Öğrencileriyle flört ettiği yönündeki ifadeleri reddeden eski öğretmen, "Öğrencilerle flört etmedim, sadece arkadaş canlısıydım." dedi. Kıyafet tercihlerine ilişkin eleştirilere ise eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher gibi giyinmek zorunda olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

DURUŞMAYA KATILMAYINCA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Kefaletle serbest bırakılan Bowen, cezasının açıklanması için 20 Kasım'da Harrow Kraliyet Mahkemesi'nde görülmesi planlanan duruşmaya katılmadı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski öğretmen, Hertfordshire'daki evinde bulunamayınca polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.

BAŞKA BİR BÖLGEDE YAKALANDI

Polis ekipleri, Bowen'ı aynı gün Hampshire bölgesinde yakalayarak gözaltına aldı. 21 Kasım'da hakim karşısına çıkarılan eski öğretmen tutuklandı. Bowen'ın cezasının açıklanması için dün yeniden mahkemeye çıkarılması planlanmıştı.