İki otomobil firması yüz bin aracını geri çağırdı - Son Dakika
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İki otomobil firması yüz bin aracını geri çağırdı

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Stellantis grubuna ait Opel ve Peugeot markaları, dünya genelinde yaklaşık 100.000 aracı geri çağırıyor. Tekerler yana kayıyor, direksiyon kitleniyor. Serviste, araçların küresel bağlantıları değiştirilecek ve işlem genellikle bir saat içinde tamamlanacak.

27.01.2025 10:03
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Stellantis Grubu'na ait Opel ve Peugeot markaları, küresel bağlantılardaki vidalama hatası nedeniyle yaklaşık 100.000 aracı geri çağırıyor. Söz konusu hata, direksiyonun işlevsiz hale gelmesine ve tekerleğin yana kaymasına neden olabiliyor.

TÜRKİYE'DE DE SATILAN MODELLER

Peugeot'nun 2023-2024 model yıllarına ait 3008 ve 5008 modelleri, dünya genelinde 94.584 aracın geri çağrılmasına yol açtı. Almanya'da ise bu sayının 6.810 civarında olduğu bildirildi. Geri çağrı işlemi, Almanya'daki Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi (KBA) tarafından "14678R" referans numarasıyla kaydedildi.

Opel markasında ise, 2024 üretimi Grandland modelinin 6.372 aracı geri çağrıldı. Almanya'daki etkilenen araç sayısı yaklaşık bin 788. Opel, bu araçların henüz müşterilere teslim edilmediğini açıkladı. Opel'in geri çağrısı, KBA tarafından "14680R" referans numarasıyla kaydedildi.

ARAÇ SAHİPLERİNE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Etkilenen araç sahiplerine, markalar tarafından bilgilendirme yapılarak, yetkili servislere başvurmaları önerildi. Araçlar, servislerde küresel bağlantıları değiştirilerek güvenli hale getirilecek. İşlemin genellikle bir saat içinde tamamlanacağı belirtildi.

Geri çağırma işlemleri, sürüş güvenliğini tehlikeye atabilecek bu hataların önlenmesi adına büyük önem taşıyor. Peugeot ve Opel, sorun çözülene kadar araç sahiplerinin dikkatli olmalarını ve araçlarını servislere götürmelerini tavsiye ediyor.

İki otomobil firması yüz bin aracını geri çağırdı

Ekonomi Türkiye, Otomobil, Peugeot, Ekonomi, Dünya, Opel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İki otomobil firması yüz bin aracını geri çağırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Abuzer Yavuz:
    sözde ucuz arabamız var toog hondadan pahalı 14 5 Yanıtla
  • Osman A:
    Baştan savma araçları bize gönderdikleri Almanya ile aramızdaki rakamlardan ortaya çıkıyor. 18 1 Yanıtla
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