Gece kulübüne eğlenmeye giden vatandaşların bir anda kendilerini kaybedip direk dansı yaptıkları anlar, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.
Yaşlı adamlardan ilki, bir kaç denemeden sonra direğe çıkmayı başardı. Burada başarılı figürler sergileyen yaşlı adam daha sonra aşağıya indi.
Bu sefer piste gelen diğer kişi, arkadaşına eşlik etmeye başladı. İkilinin performansları, izleyenler tarafından çok beğenildi.
Son Dakika › Yaşam › İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı - Son Dakika