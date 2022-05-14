İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı - Son Dakika
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İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı

14.05.2022 11:59

Gece kulübüne eğlenmeye giden iki adamın direk dansı videosu sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Gece kulübüne eğlenmeye giden vatandaşların bir anda kendilerini kaybedip direk dansı yaptıkları anlar, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

KARŞILIKLI DANS ETMEYE BAŞLADILAR

Yaşlı adamlardan ilki, bir kaç denemeden sonra direğe çıkmayı başardı. Burada başarılı figürler sergileyen yaşlı adam daha sonra aşağıya indi.

ARKADAŞI DA ONA KATILDI

Bu sefer piste gelen diğer kişi, arkadaşına eşlik etmeye başladı. İkilinin performansları, izleyenler tarafından çok beğenildi.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı - Son Dakika
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