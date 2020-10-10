İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu

6 Ekim tarihinde Rio de Janeiro, şehrindeki Morro do Cantagalo gecekondu mahallesinde vatandaşların, günlerdir bir kadının bilincini kaybetmiş şekilde sokaklarda dolaştığı ihbar etti. Hemen harekete geçen polisler, kadını bulma çalışmalarına başladı. Ekipler, birkaç saat sonra perişan halde bir kadın buldu. Sırt çantasına bakan polis, kadının iki yıl önce aniden ortadan kaybolan model Fontes olduğunu öğrendi.

ÇANTASINDAKİ EVRAKLARDAN TESPİT EDİLDİ

Fontes'in çantasında bulunan ajanslarla yaptığı sözleşmeler ve fotoğraflardan perişan haldeki kişinin aranan model olduğunu ortaya çıktı. Polis tarafından karakola götürülen Fontes, tedavi için ruh ve sinir hastalıkları hastanesini kaldırıldı. Fontes, 2014-16 yılları arasında Rus model Andre Birleanu evli kaldı. Fontes ve eşinin yedi yaşındaki kızlarının velayeti ise babada bulunuyor.