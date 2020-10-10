İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu - Son Dakika

İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu

10.10.2020 15:36

Birçok dergiye kapak yüzü olan ve iki yıl önce aniden ortadan kaybolan Brezilya'lı model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde bilincini kaybetmiş şekilde bulundu. Polis tarafından koruma altına alınan model, tedavi görmesi için sinir hastalıkları hastanesine gönderildi.

6 Ekim tarihinde Rio de Janeiro, şehrindeki Morro do Cantagalo gecekondu mahallesinde vatandaşların, günlerdir bir kadının bilincini kaybetmiş şekilde sokaklarda dolaştığı ihbar etti. Hemen harekete geçen polisler, kadını bulma çalışmalarına başladı. Ekipler, birkaç saat sonra perişan halde bir kadın buldu. Sırt çantasına bakan polis, kadının iki yıl önce aniden ortadan kaybolan model Fontes olduğunu öğrendi.

ÇANTASINDAKİ EVRAKLARDAN TESPİT EDİLDİ

Fontes'in çantasında bulunan ajanslarla yaptığı sözleşmeler ve fotoğraflardan perişan haldeki kişinin aranan model olduğunu ortaya çıktı. Polis tarafından karakola götürülen Fontes, tedavi için ruh ve sinir hastalıkları hastanesini kaldırıldı. Fontes, 2014-16 yılları arasında Rus model Andre Birleanu evli kaldı. Fontes ve eşinin yedi yaşındaki kızlarının velayeti ise babada bulunuyor.

İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu

ihbar, Polis, Ekim, Rio, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları Konsol oyunu oynayan Mbaye Diagne, kendisini Falcao'yla çift forvet oynattı Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler, ''Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik'' dedi Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası! Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Süper Lig ekipleri, bu sezon transfere sadece 33 milyon euro harcadı Süper Lig ekipleri, bu sezon transfere sadece 33 milyon euro harcadı         
14:55
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana         
14:33
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor         
13:48
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 15:56:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei