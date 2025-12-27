İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı - Son Dakika
Ekonomi

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

27.12.2025 09:16
İkinci el motorlu kara taşıtlarının ilk tescilden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satışını yasaklayan düzenleme ile ilan fiyatı kısıtlaması 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 AY, 6 BİN KİLOMETRE ŞARTI UZATILDI

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026'dan önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

FİYAT KISITLAMASI DEVAM EDECEK

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanamaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

Öte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için 1 Nisan 2026'ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyet şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Dene Mene Dene Mene:
    Herkesin bildiği en meşhur 2 ilan sitesinde dünya kadar satılık sıfır araç var. kilometresi 6001 yazıyor telefon açıp sorunca km sıfıra düşüyor. DENETLEME OLMAYINCA HEPSİ GÖSTERİŞTE KALIYOR. 28 0 Yanıtla
  • Doğrucu davut Doğrucu davut :
    al satcilari onlemek icin ikinci el dahil araba alan bir yil satamaz kanunu konulmali hala millet al sat yapip piyasayi pahalanmasina yol aciyor 25 yasinda arabalar 400.500 bin adam kendi uzerine karisi cocugu ustune 3 araba alip satiyor nir yilda yine al sat yapiyor bunun tek yolu bu araba alan bir yil satamaz. 9 1 Yanıtla
  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    en doğru yaptığınız nadir işlerden biri bu 4 5 Yanıtla
  • Fatih kardaş Fatih kardaş:
    Önce ana satış bayilerine önlem alın kampanya oluyor araba yok nereye gidiyor acaba bu arabalar. Bayide araba yok sahibindende kaynıyor ne hikmetse. 0 1 Yanıtla
  • Sk 06 Sk 06:
    hiçbir şey fark etmiyor akran eş dost karı koca oğlu kızı üzerine alıp satıyor kim denetliyor satma zamanı uzamalı tek çare bu 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
