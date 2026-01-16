İkinci Rahim Nakliyle Doğan Özlenen Bebek Büyüyor - Son Dakika
İkinci Rahim Nakliyle Doğan Özlenen Bebek Büyüyor

16.01.2026 13:29
Özlenen bebek, rahim nakli sonrası dünyaya geldi. Ailesi, rektörle buluşup anılarını paylaştı.

TÜRKİYE'de ikinci rahim nakliyle dünyaya gelen Özlenen bebek, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi.

Dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı AÜ Hastanesi'nde ikinci rahim nakli, 27 Temmuz 2021'de gerçekleştirildi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem, 14 ay sonra doğum yaparak bebeği Özlenen Erdem'i kucağına aldı.

'BİZLERİN DE BİRER EVLADI GİBİLER ARTIK'

Doğumun üzerinden geçen 3 yıldan fazla sürenin ardından Havva Erdem, eşi Şükrü Erdem ve kızları Özlenen bebek, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Rektör Özkan, "Havva Erdem, Şükrü Erdem ve kızları Özlenen ile bir araya geldiğim için mutluyum. Özlenen bebeğin büyüdüğünü görmek, onun sıcaklığını ve sevgisini hissetmek bizleri de mutlu ediyor. Ömer Özkan bebek ve Özlenen bebek bizlerin de birer evladı gibiler artık. Onları görmeyince özlüyoruz. Sık sık görüşerek özlemimizi gideriyoruz. Ziyaretleri için ailesine teşekkür ediyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Özlenen bebeğin gelişimiyle ilgili ailesinden bilgi aldı.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU, BÜYÜDÜKÇE İYİ ANLIYORUM'

Özlenen bebeğin geçen ekim ayında 3 yaşını geçtiğini söyleyen Havva Erdem ise "Çok güzel bir duygu, büyüdükçe bunu çok daha iyi anlıyorum. Bebekken de çok mutluydum. Büyüdükçe artık istekleri de başladı. Zaten çok dilli maşallah hiç susmuyor, 'Anne şunu yapalım, anne bunu yapalım' diye konuşuyor" dedi.

'PARKIN ÖNÜNDEN GEÇERKEN İÇLENİRDİM'

Havva Erdem, "Özlenen bebek olmadan önce parkın önünden geçerken oynayan çocukları ve annelerini görünce içlenirdim. 'Benim de çocuğum olacak mı, elinden tutup gelecek miyim' diye. Şimdi kendisi sürekli 'Anne hadi parka gidelim, oyun oynayalım' diyor. Hayallerim artık gerçekleşti. Buna çok seviniyorum. Rabb'im isteyen herkese nasip etsin" diye konuştu.

'MEVZUATI DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR'

Havva Erdem, "Rahim naklini özellikle bekleyenler var. Onlar benden, doktorlarımızdan, hocalarımızdan bir an önce bu güzel haberin gelmesini istiyor. Mevzuatı dört gözle bekliyorlar. Umarım bir an önce bu güzel haberi de duyarlar. Doktorlarımızdan, bizlerden. Onlar da bu duyguları yaşarlar, inşallah" dedi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Özlenen bebek ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra misafirlerini uğurladı.

Kaynak: DHA

Hastane, Güncel, Bebek, Son Dakika

