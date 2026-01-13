İkizdere'de Eğitime Kar Engeli

Rize'nin İkizdere ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.