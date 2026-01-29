İklim Değişikliği ve Sıtma Tehdidi - Son Dakika
İklim Değişikliği ve Sıtma Tehdidi

29.01.2026 17:35
2050'de Afrika'da 100 milyon sıtma vakası ve 500 bin ölüme yol açacağı öngörülüyor.

SİDNEY, 29 Ocak (Xinhua) -- İklim değişikliği, 2050 yılına kadar Afrika genelinde 100 milyondan fazla ek sıtma vakasına ve 500.000'den fazla ilave ölüme neden olabilir.

Avustralya Çocuk Araştırma Enstitüsü perşembe günü yaptığı açıklamada modellemelerin 2050'ye kadar Afrika'da görülecek ek sıtma vakalarının yüzde 79'unun ve ölümlerin yüzde 93'ünün, sel ve kasırgalar başta olmak üzere aşırı hava olaylarının konutlara, cibinliklere ve sağlık hizmetlerine zarar vermesinden kaynaklanabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Enstitü ile Avustralya'daki Curtin Üniversitesi tarafından çarşamba günü Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, Afrika genelinde iklim koşulları, sıtma yükü, kontrol müdahaleleri, sosyoekonomik göstergeler ve aşırı hava olaylarına ilişkin 25 yıllık veriler analiz edildi.

Çalışmanın başyazarı ve Sıtma Atlası Projesi üyesi Doç. Dr. Tasmin Symons, önceki araştırmaların çoğunun iklim değişikliğinin sivrisinekler ve parazitler üzerindeki doğrudan etkilerine odaklandığını belirtti.

Symons, araştırmanın aşırı hava olaylarının konutlara, sağlık hizmetlerine ve bulaşmayı önlemeye yönelik müdahalelere tekrar tekrar zarar vermesi nedeniyle en büyük tehdidi oluşturduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

