İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'den cami cemaatine uyarı: "Maske takalım, sosyal mesafeye uyalım... - Son Dakika

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'den cami cemaatine uyarı: "Maske takalım, sosyal mesafeye uyalım...

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, namazlarını cemaatle kılmak için camiye giden vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Maske takalım, sosyal mesafeye uyalım ve seccadelerimizi evden götürelim" dedi.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, namazlarını cemaatle kılmak için camiye giden vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Maske takalım, sosyal mesafeye uyalım ve seccadelerimizi evden götürelim" dedi.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapılan camilerin açılmasıyla beraber öğle, ikindi ve Cuma namazları camilerde kılınıyordu. Alınan karar kapsamında camilerde 5 vakit namaz kılınabilecek. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven de, vatandaşlara uyarılarda bulunarak cami cemaatine uyarılarda bulundu. Güven, "Bugün itibariyle bütün camilerimiz sabah namazından başlamak üzere 5 vakit cemaatle namaz kılmaya açık hale getirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dün gece yapmış olduğu açıklama sonrasında şehrimiz başta olmak üzere bütün şehirlerde gerekli tedbirler alındı. Camilerimiz daha önce sadece öğle, ikindi ve Cuma namazlarında cemaate açıktı. Şimdi ise 5 vakit namaz ve Cuma namazı dahil olmak üzere camilerimiz bütün cemaatle namaz kılmaya açık hale getirilmiştir. Milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.


Prof. Dr. Güven, "Bu bağlamda cemaatimizin camilerde namaz kılmak için camiye gelirken bazı tedbirlere uymaları gerekiyor. Maskesiz camiye ve cemaate gelmek mümkün değil. Zaten şehrimizde dışarı çıkarken ve toplum ortamlarda maske takma zorunluluğu bulunmaktadır. Camimizde sosyal mesafeye dikkat ederek cemaat olmalıyız ve ona göre namazlarımızı kılmalıyız. Camilerimizde özellikle hem kendi cemaatimizin hem de daha sonra geleceklerin sağlığını koruma açısından bütün namaz kılacak kişiler kendi özel seccadeleri ile gelecekler ve cami içerisinde belirlenmiş olan yerlere kendi seccadelerini sererek namazlarını eda edip sonrada seccadelerini alıp evlerine dönecekler. Camilerimizin cemaatine kavuşması vesile ile yüce Mevla inşallah camilerdeki ezanlar ve dualar vesilesi ile pandemi sürecini en az hasarla atlatabilen ve ülkemizin, bütün insanlığın sağlığını koruma bağlamında alınmış olan tedbirlere uyarak devam ettiren kişiler oluruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Koronavirüs, Şahin Güven, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'den cami cemaatine uyarı: 'Maske takalım, sosyal mesafeye uyalım... - Son Dakika

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