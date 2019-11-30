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Son Dakika Güncel İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu Başkan Cabbar'ı Makamında Ziyaret Etti - Son Dakika

İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu Başkan Cabbar'ı Makamında Ziyaret Etti

7 saat önce

Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu Başkan Cabbar'ı Makamında Ziyaret Etti, System.String[]

Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.


Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr Fatma Anteplioğlu, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer bey ile birlikTe Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'ı ziyaret ettik,ziyarette İlçemizin sosyal haritasını,riskli grupları, aile, çocuk, ergen gibi konular hakkında istişarelerde bulunduk,Mehmet Cabbar beye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Nevzat Özer, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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