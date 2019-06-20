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İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tür, görevine başladı

15 dakika önce

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Arif Keskin'in, Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğüne tayin olması nedeniyle ilçeye atanan Yavuz Arslan Tür görevine başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tür, görevine başladı, System.String[]
İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Arif Keskin'in, Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğüne tayin olması nedeniyle ilçeye atanan Yavuz Arslan Tür görevine başladı.

Alınan bilgiye göre, 1984 yılında Afyonkarahisar'da doğan Tür, ilk ve orta eğitimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Tür, 2008 yılında Mehmet Akif Üniversitesi Veterinerlik bölümünden mezun oldu.

2009-2015 yılları arasında Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde veteriner hekim olarak görev yapan Tür, evli ve bir çocuk babası. Tür, orta derecede İngilizce biliyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:17 Kaynak: AA
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