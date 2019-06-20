İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tür, görevine başladı
15 dakika önce
İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Arif Keskin'in, Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğüne tayin olması nedeniyle ilçeye atanan Yavuz Arslan Tür görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:17 Kaynak: AA
İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Arif Keskin
'in, Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğüne tayin olması nedeniyle ilçeye atanan Yavuz Arslan
Tür görevine başladı.
Alınan bilgiye göre, 1984
yılında Afyonkarahisar'da doğan Tür, ilk ve orta eğitimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Tür, 2008 yılında Mehmet Akif Üniversitesi Veterinerlik bölümünden mezun oldu.
2009-2015 yılları arasında Kahramanmaraş
'ın Nurhak
ilçesinde veteriner hekim olarak görev yapan Tür, evli ve bir çocuk babası. Tür, orta derecede İngilizce biliyor.
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