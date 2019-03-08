Son Dakika Haberleri: İlçemizi Dünya Kenti Yapmak İçin Çaba Gösterdik"

İlçemizi Dünya Kenti Yapmak İçin Çaba Gösterdik"

1 saat önce

AK Parti tarafından Cumhur İttifakı kapsamında yeniden aday gösterilen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeyi dünya kenti yapmak için ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını söyledi.

İlçemizi Dünya Kenti Yapmak İçin Çaba Gösterdik
AK Parti tarafından Cumhur İttifakı kapsamında yeniden aday gösterilen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeyi dünya kenti yapmak için ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını söyledi.

Kaplan, yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde ilk olarak ilçede kangren olmuş çöplüğü bertaraf ettiklerini, ardından ilçeyi doğal gaza kavuşturduklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmaların sadece bunlar olmadığına işaret eden Kaplan, "İlçemiz tarım yönüyle de bilinir. 15 bin dönüm alanın sulu tarıma kavuşması için başlattığımız çalışmalarda, Süvari Çayı üzerine Eminağa Ovası'nı sulayacak Karakaya Sulama göleti yapıldı." dedi.

Atık su arıtma tesisini de tamamlamak üzere olduklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Beypazarı'nda önemli çalışmalarda bulunurken, ilçemizi bir dünya kenti yapmak için elimizden gelen çabayı ortaya koyduk. İlçede çok sayıda konağı restore ettik. İlçeye 15 yeni park kazandırdık. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı da önemli ölçüde arttı. Kurduğumuz seralarımızda ürettiğimiz çiçeklerimizi parklara, bahçelere dikiyoruz. En önemlisi de araç filomuzu güçlendirdik. Eski araçlar sürekli arıza yapıyordu. Kadınlarımıza da önem vererek onlara gidebilecekleri bir lokal yaptık. Bu vesileyle Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaplan, Beypazarı Belediyesine termal otel kazandırma çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Evde bakım hizmetleri kapsamında 600 kişinin bakımı yapılırken, 300 kişinin de günlük yemekleri evlerinde veriliyor. Biz hep şunu söylüyoruz. Daha yapacak çok işimiz var." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, AK Parti, Beypazarı, Güncel
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