İletişim Başkanı Duran'dan, Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguları, geçmişte ideolojik vesayet anlayışlarının aşılmasında sivil inisiyatiflerin üstlendiği rolü hatırlatırken, günümüzde küresel kültürel tehditler karşısında yerli ve milli bir duruşun önemine işaret etmektedir. " ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, Türkiye'nin sivil toplum tecrübesini, milli kimlik inşasını ve kültürel direncini bir kez daha hatırlattığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguları, geçmişte ideolojik vesayet anlayışlarının aşılmasında sivil inisiyatiflerin üstlendiği rolü hatırlatırken, günümüzde küresel kültürel tehditler karşısında yerli ve milli bir duruşun önemine işaret etmektedir. Bu bağlamda, Birlik Vakfı'nın 40 yıllık serüveni yalnızca bir kurumsal başarı hikayesi olarak değil, Türkiye'nin medeniyet vizyonunun sürekliliğini temsil eden köklü bir toplumsal damar olarak değerlendirilmektedir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki açıklamalarına da yer verdi.