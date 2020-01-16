İletişim fakülteleri

Çeşitli üniversitelerin iletişim fakültesi dekanları ve akademisyenleri, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayımlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesini değerlendirdi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 100 yıllık kurumların çok sınırlı olduğuna değinerek, Cumhuriyet tarihinin her anına tanıklık etmiş Anadolu Ajansının 100. yaşını kutladı.

Projenin iletişim fakülteleri açısından önemine işaret eden Altun, şu görüşleri dile getirdi:

"Biz, Türkiye'de alanda 4 yıllık eğitim veren ilk kurum olmamıza, özellikle uygulamalı eğitim konusunda pek çok imkanımız olmasına rağmen genç arkadaşlara becerilerini geliştirecek uygulama ortamları sunmak konusunda yetersiz kalabiliyoruz. Anadolu Ajansının bu projesi özellikle gazetecilik alanında, habercilik alanında eğitim gören ve bu alanda kendine kariyer hedefleyen genç arkadaşlar için çok önemli bir kendini gösterme fırsatı yaratacak. Üniversite eğitim süreci giderek mezunlarına bir beceri kazandırma süreci olarak da görülüyor. Daha önce daha çok entelektüel kapasiteyi artırmaya dönüktü. Bununla beraber entelektüel kapasiteyi artırmaya dönük faaliyetlerin yanı sıra mezunlarına üniversite dışında özellikle istihdam sürecinde katkı sağlayacak beceriler kazandıran üniversiteler ön plana çıkmaya başladı. Bu anlamda iletişim fakültelerinin önemli bir ihtiyacını giderecek bir çalışma. Umarım Anadolu Ajansı, başvuru ve kısıtlı bir sürede yürütüleceği düşünülen çalışmanın sürekli hale gelmesini sağlayacak mekanizmaları da üretir. Çünkü sadece bir haber kurumu olmanın ötesinde aynı zamanda bir eğitim kurumu hüviyetini oluşturduğunu biliyorum. Bu çerçevede genç arkadaşların yetişmesine önemli katkı sağlayacak."

"Genç meslektaşlar için yeni bir yolun başlangıcı olabilecek"

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Anadolu Ajansına oluşturduğu platformdan dolayı teşekkür etti.

Geleneksel medyadan yeni medya ortamlarına geçişle bütüncül bir biçim değişikliğine giden medya anlayışı ve uygulamalarıyla karşı karşıya kalındığını belirten Büyükaslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu bağlamda AA'nın oluşturduğu bu platformla, öğrencileri yeni medya mecralarında mesleklerini icra edecek şekilde hazırlamaya ve kendilerini göstermeye davet etmesi takdirden öte genç meslektaşlar için de yeni bir yolun başlangıcı olabilecektir. Doğrudan uygulamaya yönelik bu projeyle öğrenciler mesleğin gerektirdiği ciddiyete ve özene sahip olma yolunda duyarlılık göstermeyi daha şimdiden öğrenmeye başlayacaklardır.

Bir başka açıdan da bu projenin medyanın çoklu ortamlarda kendini gösteren bir formata büründüğü düşünüldüğünde, öğrencilerimizin, önceki kuşaklara göre daha üretken olduğunu düşündüğümüz bu formatta başarılı olacaklarını ve bunu göstermenin de bu projeyle mümkün olacağını düşünüyorum."

"Öğrencilerin ürünlerinin değerlendirilmesi, eğitimin sonuçlarını görmemiz açısından katkı sağlayacak"

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, üniversitelerin verdiği iletişim eğitimiyle gazetecilik ve medya sektörüne meslek insanı yetiştirmeye çalıştığını, ancak bu sürecin paydaş kurumlarla iş birliği halinde işletilmesinin çok daha başarılı sonuçlara ulaşmayı sağlayacağını belirterek, "İletişim fakültelerinde uygulanan müfredatın çıktılarını paydaşlarımızla görüp değerlendirmek açısından Anadolu Ajansının bu projesi önemli bir değerlendirme platformu oluşturacaktır. Öğrencilerimizin ürünlerinin Ajans tarafından değerlendirilmesi, bizlerin de vermekte olduğumuz eğitim öğretimin sonuçlarını görmemiz açısından katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Projenin öğrencilerin gazetecilik mesleğine özendirilmesi ve ısındırılması açısından önem taşıdığına değinen Güngör, genç gazeteci adaylarının, henüz öğrencilik yıllarında meslek insanlarıyla aynı ortamı paylaşmaya, ürünlerini birlikte değerlendirmeye başlamalarının mesleki deneyim paylaşımı ve sektöre uyum süreci açısından önemli bir destek unsur olarak işlev göreceğini anlattı.

Güngör, projenin medya sektörünün iletişim fakültelerine yakınlaşması açısından katkı sağlayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Medya sektöründe görev yapmakta olan gazetecilerin bir görevi de gazetecilik mesleğinin devamlılığını sağlayacak gençler yetiştirmek ve mesleğe kazandırmaktır. Bu yanıyla da söz konusu proje önemli bir destek alan olabilir. Gazetecilik mesleği, gelişen teknolojilerle birlikte sürekli değişen ve dönüşen bir meslektir. Bu nedenle de iletişim eğitimi görmekte olan gençlerin ve onlara eğitim vermekte olan öğreticilerin bu eğitim öğretim sürecini sektörle iş birliği halinde götürmeleri, yeniliklerin uygulanması ve yeni teknolojileri kullanım becerisinin güçlendirilmesi açısından da önemlidir. Her meslekte olduğu gibi gazetecilikte de meslekte ilerlemiş insanlarla mesleğe henüz adım atmakta olan gençlerin birbirlerinden öğrenecekleri çok şey var. Bunun için de meslekte ilerlemiş kişilerin ve mesleğe aday gençlerin bilgi ve deneyim paylaşımı gazeteciliğin ileriye götürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

"Genç haberci adaylarına yeni kapı açan bir proje"

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher, Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından kurulan Anadolu Ajansının 6 Nisan 2020'de 100. yaşının kutlanacağını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı andan itibaren yayımlamış olduğu haberleri ile Türkiye Cumhuriyeti tarihine ilişkin bir arşiv oluşmasını sağlamıştır. Yıllar içerisinde çok kıymetli gazetecilerin çalışmış olduğu ve zaman zaman gazeteciler için bir mektep görevi gören Anadolu Ajansı yüzüncü yaşı vesilesiyle 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesini başlatmıştır. Tarih boyunca hem üretim hem de eğitim işlevi görmüş olan bir kurumun, gelecek vizyonunu eğitim üzerine kurduğunu göstermesi iletişim fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri için çok kıymetlidir. Bu nedenle Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak iletişim fakültesi öğrencilerini destekleyen ve genç haberci adaylarına yeni bir kapı açan bu projenin, hayata geçmesinden dolayı son derece mutluyum."

"Önemli bir girişim"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İrfan Paçacı, Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerindeki lisans öğrencilerini teşvik etmek ve onların hazırladıkları özgün çalışmalarını daha geniş kitlelere duyurmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesini önemli bir girişim olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Hedef kitlesi iletişim fakültesi öğrencileri olan projeyi çok olumlu bulduklarını ve öğrencilerin katılımı anlamında desteklediklerini dile getiren Paçacı, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2020'de hayata geçirilen bu projeye katılacak öğrencilere başarılar diledi.

"İletişim fakültelerinin projeye destek olacağını ve öğrencilerini katılım için teşvik edeceklerini umuyorum"

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Anadolu Ajansının 100. yıl kutlamaları kapsamında lisans eğitimlerini sürdüren genç gazeteci adayı öğrencileri teşvik etmek amacıyla geliştirdiği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesini desteklediğini ifade etti.

Anadolu Ajansının Türk medya tarihi içinde çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan İrvan, "Hepimizin de bildiği gibi Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı sırasında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri ile kuruldu ve kuruluş amacı da Türk Kurtuluş Savaşı mücadelesini dünyaya duyurmaktı. 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Anadolu Ajansının her iletişim fakültesinden öğrencilerin haberini yayımlayacak olması, öğrenciler için de unutulmaz bir anı olacak. Tüm iletişim fakültelerinin bu projeye destek olacaklarını ve öğrencilerini katılım için teşvik edeceklerini umuyorum."