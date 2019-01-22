Son Dakika Haberleri: İlhan Cavcav Kabri Başında Anıldı

İlhan Cavcav Kabri Başında Anıldı

55 dakika önce

Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı.

İlhan Cavcav Kabri Başında Anıldı, System.String[]
Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı. Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine, Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav, oğulları Murat Cavcav, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erhan Sözeri, Gençlerbirliği Spor Kulübü eski Başkanı Hasan Şengel, Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Hacettepe Spor Kulübü profesyonel sporcuları ve sevenleri katıldı. Okunan duaların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Sevenleri, futbolcular herkes burada. Ölümünün ikinci yıldönümü. Duayen başkanımızı, babamızı, her şeyimizi kaybettik. İnşallah bu sezon, sezon sonunda Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkararak, babama en büyük armağanı vermek istiyoruz. En büyük arzumuz, en büyük hedefimiz bu. Bunu da yapmak bizim boynumuzun borcu olsun. Rahat ve huzurlu yatsın. Kulüp ve camia olarak biz bu yola başımızı koyduk. Gençlerbirliği layık olduğu yere gelecektir" dedi. İlhan Cavcav, 81 yaşında beyin kanaması geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Kupasında Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Gündemindeki Demba Ba'yı Transfer Etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adriano'yu İdmandan Kovmuş Vergi Kaçıran Portekizli Futbolcu Ronaldo'ya 18,7 Milyon Euro Para Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:41:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlhan Cavcav Kabri Başında Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]