İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir mesajlaşma uygulamasında sevgilisinin "Annem seni AVM'de görmüş, ilişkiye başlayacaksak kapanacaksın" şartına "Ne giyeceğime ben karar veririm" diyerek rest çeken genç kadın, sevgilisini engelleyip iletişimi kesti.

Sosyal medyada paylaşılan bir mesajlaşmanın ekran görüntüsü, ilişkilerde giyim kuşam kısıtlaması ve aile müdahalesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bir kadının sevgilisiyle yaptığı mesajlaşmada, giyim tarzına müdahale edilmek istenmesi üzerine ilişkiyi bitirdiği görüldü.

"EĞER BİR İLİŞKİYE BAŞLAYACAKSAK..."

Ekran görüntülerine yansıyan diyalogda Sinan isimli şahsın, annesinin genç kadını alışveriş merkezinde gördüğünü ve açık giyindiğini söylediğini belirterek "Eğer bir ilişkiye başlayacaksak kapanıp tesettürlü olacaksın" şartını koştuğu görüldü. Etek ve tayt giyilmesini de yasaklamaya çalışan şahsa genç kadın, giyim tercihlerinin kendi kararı olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi.  

"NE GİYECEĞİME BEN KARAR VERİRİM" DİYEREK ENGELLEDİ

Sevgilisinin ve annesinin giyim tercihlerine karışamayacağını belirten genç kadın, "Benim hayatım bu. Ne giyeceğime ben karar veririm. Senin de annenin de değil" ifadeleriyle kararlılığını dile getirdi. Karşılıklı atışmanın ardından "Sen de annenle mutlu ol" yanıtını veren kadın, sevgilisini engelleyerek iletişimi sonlandırdı.  

İşte ikili arasındaki o mesajlaşma; 

İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı
YaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ömer ellialtı ömer ellialtı:
    sanki köydekilerin farkı kaldı o eskidendi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:46
Milli futbolcu Arda Güler uçakta tıraş oldu, sosyal medya ikiye bölündü
Milli futbolcu Arda Güler uçakta tıraş oldu, sosyal medya ikiye bölündü
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 3 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:54:55. #7.12#
SON DAKİKA: İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei