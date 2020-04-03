İlk 3 ayda kadın cinayetleri yüzde 22 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk 3 ayda kadın cinayetleri yüzde 22 azaldı - Son Dakika

İlk 3 ayda kadın cinayetleri yüzde 22 azaldı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2020 yılının ilk 3 ayında kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında azaldığını açıkladı.

İlk 3 ayda kadın cinayetleri yüzde 22 azaldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2020 yılının ilk 3 ayında kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında azaldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019'un ilk 3 ayında 82 kadın cinayeti yaşanırken, bu yılın aynı döneminde ise sayı 64'e düştü. Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı Kanuna istinaden kolluk tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında; şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı verilebiliyor. Bu kapsamda 2019'un ilk 3 ayında şiddet uygulayanlara yönelik 94 bin 852 önleyici tedbir kararı verilirken, bu yıl bu karar yüzde 66 artarak 157 bin 367 oldu. Yine şiddet mağdurlarına yönelik 2019 yılının ilk 3 ayında 11 bin 419 koruyucu tedbir kararı verilirken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 82'lik artışla 20 bin 784 tedbir kararı verildi.

KOLLUK PERSONELİNE UZAKTAN EĞİTİM

2019 yılı Kasım ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan 5 aylık dönemde polis merkezi amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan 107 bin 419 kolluk personeline 'Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlere koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim veriliyor. 2020 yılı sonuna kadar 250 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği', ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda büro amirliği sayısı 81'den 1005'e çıkarılarak yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlandı.

KADES'İ 437 BİN 272 KİŞİ İNDİRDİ

Öte yandan 24 Mart 2018 tarihinde hizmete giren 'Kadın Acil Destek (KADES)' uygulamasını bugüne kadar 437 bin 272 kişi indirdi. 25 bin 882 kadın acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu.

Gökhan CEYLAN/ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:48 Kaynak: DHA

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