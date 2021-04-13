İlk iftar öncesi metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı - Son Dakika

İlk iftar öncesi metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Ramazanın ilk gününde akşam iş çıkış saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Metrobüs kullanarak evlerine gitmek ve iftara yetişmek isteyen vatandaşlar üst geçitlerde de kalabalık oluşturdu. Yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüs duraklarında ve üst geçitte sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. - İSTANBUL