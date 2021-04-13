MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR - Son Dakika

MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR

13.04.2021 11:46

MUŞ'ta bir araya gelen ödüllü kuaförler, daha öncesinde hiç kuaför koltuğunda tıraş olamayan köy çocuklarının ücretsiz saç kesimlerini yaptı.

MUŞ'ta bir araya gelen ödüllü kuaförler, daha öncesinde hiç kuaför koltuğunda tıraş olamayan köy çocuklarının ücretsiz saç kesimlerini yaptı. Saç kesimleriyle birlikte boya kalemiyle yüzlerine çeşitli çizimler yapılan çocuklara, oyuncak ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) 'Hayırda Buluşanlar Topluluğu', çocukların gönlüne dokunma noktasında bu defa farklı bir etkinliğe imza attı. Topluluk öncülüğünde bir araya gelen Muş ve Van'ın ödüllü kuaförleri, hayatlarında hiç kuaför koltuğunda tıraş olamayan köy çocuklarının saç kesimi için Hasköy İlçesi'ne bağlı Karakütük köyüne gitti. Muşlu kuaförler Bayram Tekin, Said Filiz, Mehmet Kaya, Ömer Can Aksoy ile Vanlı kuaförler Sinan Kaplan, İsa Kaplan ve Furkan Atan, köy meydanında çocuklarla buluştu. Beraberlerinde getirdikleri çantalarından çıkardıkları malzemelerle birlikte bütün hazırlıklarını tamamlayan kuaförler, köy meydanında sırayla sandalyeye oturan çocukların, ücretsiz olarak saç kesimlerini gerçekleştirdi. Farklı şekiller ile saç kesimleri yapılan çocuklar, mutluluklarını teşekkürleriyle dile getirdi. Kuaför ustaları ise, yüzlerindeki gülümsenin her şeye bedel olduğu çocukların mutluluğuna ortak olduklarını ifade ettiler.

Kendisi ve arkadaşlarının saç kesimlerini ücretsiz bir şekilde yapan kuaförlere teşekkür eden köy çocuklarından Eyüp Subaşı, "Köyde olduğumuz için şehir merkezine gidip berberde tıraş olamıyorduk. Berber ağabeylerimiz köyümüze geldi ve bizleri tıraş etti. Ayrıca boya kalemiyle yüzlerimizi boyayıp oyuncak ve çeşitli kırtasiye malzemeleri de verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'KÖY ÇOCUKLARININ GÖNÜLLERİNE DOKUNMAK İSTEDİK' ?

Birçok yarışmada çeşitli ödüller elde etmiş kuaför ustaları olarak, köy çocuklarının gönlüne dokunmak istediklerini belirten Bayram Tekin ise "Şehir merkezine gelip de kuaför koltuğunda tıraş olamayan köy çocukları için buradayız. Köy çocuklarımızın saç kesimlerini yapıp, çeşitli şekiller vererek mutluluklarına dahil olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kuaför koltuğunda tıraş olamayan köy çocuklarının ücretsiz saç kesimlerini yapmak için Van'dan geldiğini belirten kuaför Sinan Kaplan da, "Van ve Muş'taki kuaförler olarak, köy çocuklarını ücretsiz bir şekilde tıraş etmek istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür şeyleri hep beraber, el ele yaparsak, hiçbir köyde hiçbir çocuk tıraşsız kalmaz" diye konuştu.

Hayırda Buluşanlar Topluluğu Danışmanı Hatip Erdoğmuş ise, farklı bir etkinliğe imza atmanın sevinci içerisinde olduklarını anlattı. Şehir merkezine gelip, kuaför koltuğunda tıraş olamayan köy çocuklarının ayağına kuaför ustalarını getirdiklerini belirten Erdoğmuş, "Kuaför arkadaşlar ile Karakütük Köyü'ne geldik. Burada köydeki çocukları tıraş ettiler. Çocukların gönlüne bu şekilde dokunmaya çalışıyoruz. Bu çocuklar bizimdir, bizim yarınlarımızdır. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Çocuklarımıza dokunmamız lazım" dedi.

MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR
MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR
MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR
MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR
MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR
MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR
MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR
MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR
MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR
MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR

Bayram Tekin, Kuaför, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ İLK KEZ BERBERE TIRAŞ OLDULAR - Son Dakika


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