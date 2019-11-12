Son Dakika Haberleri: İlk single "Güzel Kadın"
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İlk single "Güzel Kadın"

6 saat önce

Sözü ve müziği Turgut Raviş'e ait olan '"Güzel Kadın" adlı şarkıya Utku Çılgın yönetmenliğinde klip çekildi.

İlk single

Sözü ve müziği Turgut Raviş'e ait olan '"Güzel Kadın" adlı şarkıya Utku Çılgın yönetmenliğinde klip çekildi.  Klipte Emrah Demiralp'e Polonyalı model Polina Chepurnova eşlik etti.

Emrah, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:33 
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