İlk single "Güzel Kadın"
6 saat önce
Sözü ve müziği Turgut Raviş'e ait olan '"Güzel Kadın" adlı şarkıya Utku Çılgın yönetmenliğinde klip çekildi.
Sözü ve müziği Turgut Raviş'e ait olan '"Güzel Kadın" adlı şarkıya Utku Çılgın yönetmenliğinde klip çekildi. Klipte Emrah Demiralp'e Polonyalı model Polina Chepurnova eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:33
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