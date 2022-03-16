İlk yardım çantasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında Kümbet Hatun Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada araçtaki ilk yardım çantasına gizlenmiş 206,71 gram metamfetamin ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.S.K, Y.Z.K ve E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.