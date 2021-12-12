BELEDİYE ÇALIŞANLARINA 4 BİN 760 TL'LİK DEV PROMOSYON - Son Dakika

BAŞKAN DEMİRTAŞ'DAN BELEDİYE ÇALIŞANLARINA 4 BİN 760 TL'LİK DEV PROMOSYON

BU ZAMAN KADAR VERİLEN BANKA PROMOSYON'UN 4 KAT FAZLASIYLA BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

HER ZAMAN EMEKTEN VE EMEKÇİDEN YANA OLDUK

İlkadım Belediyesi çalışanlarının heyecanla beklediği banka promosyonu ihalesi sonuçlandı. İhale sonuçlarına göre; işçi personelleri için en yüksek promosyon bedeli 4 bin 736 TL ile Halkbank tarafından verildi. Başkan Demirtaş, " İşçi kardeşlerimizin alın teri soğumadan maaşlarını ödeyen bir belediyeyiz. Bundan sonra aynı azim ve kararlılıkla işçi kardeşlerim çalışmalarına devam edecek. Bir önceki yönetimin işçilerimize verdiği promosyonun 4 katı fazlasının vererek her zaman emekten ve emekçiden yana olduk" dedi.

"Çalışan kişi başı 4 bin 760 TL promosyon"

İlkadım Belediyesi çalışanlarına ait maaş ve diğer ödemelerini kapsayan maaş promosyon ihalesini kazanan Halk Bankası Bulvar Şubesi ile imzalar atıldı. Belediye çalışanları 2022'ye de 4 bin 760 TL promosyon ödemesiyle yeni yıla merhaba diyecek. Ocak Ayı'nın ilk maaşında promosyon bedelleri tek seferde işçilerin hesabına yatacak.

"Banka promosyonu çalışanlarımıza ilaç gibi gelecek"

Bugün belediyemiz adına, belediyemizin kurumsal kimliğinin güçlenmesi adına mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Öncelikle ihaleye katılan tüm bankalara teşekkür ediyoruz. Elbette personelimizin en yüksek promosyonu alabilmesi için mücadele ettik. İmzalanan protokolün çalışma arkadaşlarımız adına sevindirici olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyden önce bütün çalışanlarımızın eşit yararlanabileceği önemli bir uygulamaya ekibimizle birlikte imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bütün duruşumuz ve mücadelemiz çalışanlarımız arasında eşitliği sağlamak. Böylesi ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde bu promosyon tüm çalışanlarımıza tabiri caizse ilaç gibi gelecek" dedi.

"Bu zaman kadar yapılan en yüksek promosyon Başkan Demirtaş'dan"

Promosyon sürecini de anlatan Başkan Demirtaş, "2021-2024 yılları için 3 yıllığına 995 personelimizi kapsayacak olan ihalede İlkadım sınırları içerisinde yer alan bankalarımıza maaş promosyon ihalesi dosyası verildi. İhaleye 8 bankamız katıldı. İhaleye katılan bankalardan Halk Bankası Bulvar Şubemizle anlaştık" dedi. Bir önceki dönem promosyonu 912 personelimize kişi başı 932 TL ile toplamda 850 bin olarak, işçi kardeşlerimizin hak ettikleri promosyonu bu dönem 995 personelimize kişi başı 4 bin 760 TL toplamda 4 Milyon 736 bin 200 TL olarak, 4 katı fazlası ile belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağladık" dedi.

"Kademli değil eşit promosyon"

Biz daha önce birçok belediyede kademeli promosyon verildiğine de dikkat çeken Başkan Demirtaş, " Bu promosyonlar ne yazık ki belediye yönetimine, başkan yardımcılarına, müdürlere daha fazla ayrılıyordu. Bir önceki promosyon anlaşmasında üretimde bulunan emekçilere de ne yazık ki daha az bir pay verilirdi. Bütün gücümüzle buna karşıyız. Ama bugün burada alınan bu promosyon işçilerimize eşit ve demokratik şekilde dağıtılacak.

"İşçi babası Başkan Demirtaş"

İlkadım Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla birlikte işçimizin büyük bir aile olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yineledi. Başkan Demirtaş, "Gazi İmar A. Ş. bünyesindeki çalışanlarımızın hepsine bu bedel Ocak Ayı'nın ilk maaşlarında tek seferde ödenecek. Özveriyle, İlkadım'a ve İlkadımlı hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışan emekçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle harcasınlar" diye konuştu.