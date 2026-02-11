İlkadım\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kavşağında meydana geldi. Necla K. (47) yönetimindeki 59 EB 095 plakalı otomobil ile Ramazan D.'nin (60) kullandığı 55 ARY 73 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Nuri D. (56) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.