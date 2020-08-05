İlkadım'dan ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp, alan el ile veren el arasında kardeşlik köprüsü kuruyor.

Yardımlaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örneğini İlkadım ilçesindeki ihtiyaç sahibi insanlarla buluşturan İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi kullanılmayan ya da atıl bekleyen ikinci el eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak örnek bir çalışma yürütüyor. Tüm vatandaşları bu önemli çalışmaya davet eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şu zor günlerde ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olduklarımızı hissettirmek adına şimdi iyilik zamanı diyerek ilçemizde titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Evinde eşyası olmayan, bizden yardım isteyen birçok vatandaşımız var. Bu isteklerini gerçekleştirmek için belediyemizin aracı olmasını sağlıyoruz" dedi.

"İhtiyaç sahibinin yüzünü güldürmek en iyi hizmettir"

İlçedeki ihtiyaç sahiplerinin pandemi sürecinde bu eşyalara daha çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Demirtaş, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, kurulduğu günden bu yana sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalara imza atıyor. 2. el eşya yardımları da bu çalışmalardan yalnızca biri. İnsanı hele ki gerçek anlamda bir ihtiyaç sahibini güldürmekten daha güzel bir hizmet yoktur. Sizin önemsemediğiniz bir eşya başka biri için hayati önem taşıyor olabilir. Bunu gözardı etmeyen tüm vatandaşlarımızı ikinci el yardımlara destek vermeye davet ediyorum. Evinde kullanılabilir durumda olan kullanmadığı eşyası olan vatandaşlar 444 55 01'den dahili 1055-56 numaradan bizi arayarak bu eşyalarını verebilirler. Ekiplerimiz evlere kadar giderek bu eşyaları alıyorlar. Daha sonrasında temizletip, kullanılabilir duruma getiriyoruz. Herkesin evinde kullanmadığı eşyası vardır. Bu eşyaları atmak yerine paylaşabilirler. Yardım etmenin yanı sıra israfı da önlemiş oluruz. Koltuk, kanepe, halı, perde, beyaz eşya, giysi gibi birçok eşya yardımı bekliyoruz. Tüm İlkadımlıların bu destek çağrısını dalga dalga yayılan bir iyilik hareketine çevireceğinden şüphem yoktur. Çünkü paylaşmak bu toprakların genlerinde ve geleneklerinde vardır. Kullanmadıkları ya da atıl bekleyen eşyalarını vererek ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzlerini güldüren bununla birlikte ekonomimize de katkı sunan tüm vatandaşlarıma şimdiden şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN