İlknur hemşire Kovid-19 salgını sürecinde stresi resimle yendi - Son Dakika

Ordu Devlet Hastanesi Kovid-19 servisinde çalışan hemşire İlknur Yön, salgının stres ve yoğunluğundan resim yaparak uzaklaştı.

15 yıldır çalıştığı Ordu Devlet Hastanesinde 2 sene önce Kovid-19 servisinde görevlendirilen hemşire Yön, "fibromiyalji" olarak adlandırılan kas ve yumuşak doku romatizması hastalığına yakalandı.

Doktorların tavsiyesiyle sanatla ilgilenmeye karar veren Yön, yeteneği olan resim alanında kendisini geliştirebilmek için Ordu Meslek Edindirme Kursuna (ORMEK) katıldı.

Yaklaşık bir aylık eğitimin ardından evinin salonunda yağlı boya, karakalem ve akrilik boyalardan tablolar yapmaya başlayan İlknur hemşire, iş stresinden biraz olsun uzaklaşmayı başardı.

Bugüne kadar 10 tablo yapan Yön, tablolarını artırıp hastanede sergilemeyi hedefliyor.

2 çocuk annesi İlknur Yön, AA muhabirine, mesai dışında evinde resim yaparak zaman geçirdiğini söyledi.

Şimdiye kadar çok sayıda tablo yaparak güzel eserler ortaya koyduğunu belirten Yön, bunlar arasında çiçek, hayvan ve manzara resimleri olduğunu aktardı.

Yön, "Aslında bu işle ilgilenmeye başladığımda bir hedefim yoktu. Sadece iş yoğunluğunun vermiş olduğu stresi bu şekilde atmak istedim ancak şimdi bu resimlerle sergi açmak istiyorum." dedi.

Resim yapmanın kendisine çok iyi geldiğini dile getiren Yön, imkanı olan herkese tavsiye etti.

İlknur Yön, yaptığı resimleri görenlerin çok beğendiğini, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Ordu Devlet Hastanesi Kovid-19 Servis Sorumlusu Cemalettin Yılmaz da salgın sürecinde çok yoğun çalıştıklarını ve herkesin çok yorulduğunu belirterek, "İlknur hemşire bu süreçte bize nasıl stres atmamız gerektiği konusunda örnek teşkil etti. Kendisini bu başarısından dolayı tebrik ederim." diye konuştu.