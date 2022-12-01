Duruşmada söz verilen İlyas Salman'ın avukatı, "Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatını talep ederiz" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, 'Türk milletini alenen aşağılama' suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman'ın beraatine karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İlyas Salman, Türk halkına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti - Son Dakika

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