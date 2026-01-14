(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın İstanbul Beşiktaş'ta düzenleyeceği mitinge ilişkin, "Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek. Yarın Beşiktaş Meydanı kirli kampanyalara gereken cevabı verecek" dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun sona ermesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek. İmamoğlu mitinge ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek. Yarın Beşiktaş Meydanı kirli kampanyalara gereken cevabı verecek."
İmamoğlu Beşiktaş Mitingi İçin Mesaj Verdi
