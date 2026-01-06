İmamoğlu'ndan Beykoz Mitingi Mesajı

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin 7 Ocak tarihinde İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin "Yarın Beykoz'da buluşuyoruz. Ben de her zamanki gibi ekran başında olacağım. Sizin o büyük direnişinizi izleyeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin 7 Ocak tarihinde saat 19.30'da İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşımda bulundu. "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

