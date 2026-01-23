İmamoğlu'nun Diploma Davasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmamoğlu'nun Diploma Davasına Tepki

23.01.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Bulut, İmamoğlu'nun diploma davasının reddini siyasi bir operasyon olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi ve "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının reddi, adalet değil, açık bir siyasi operasyondur" ifadelerini kullandı.

Bulut, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyetinin, oybirliğiyle davanın reddine karar vermesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bulut, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının reddi, adalet değil, açık bir siyasi operasyondur. Sandıkta kaybedeceğini bilenler, hukuku sopa gibi kullanıyor. Yargının, iktidarın siyasi rakiplerini eleme aparatına dönüştürüldüğü bir ülkede ne adaletten ne de demokrasiden söz edilebilir. Demokrasi tarihine utançla geçecek bu karar, millet iradesine karşı duyulan korkunun belgesi niteliğindedir."

Kaynak: ANKA

Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Diploma Davasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi Yaralılar var Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var
Sınırlarını aştılar İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman’a hakaret Sınırlarını aştılar! İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman'a hakaret
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:00:41. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Diploma Davasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.