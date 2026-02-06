İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Devam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Devam

06.02.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu ve 104 diğer sanığın tutukluluğunu sürdürdü.

(İSTANBUL) - İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişinin tutukluluğunun devamına yönelik İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yapılan itirazı reddetti.

İBB davasında da bazı isimlerin avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İBB Davası'nda aralarında Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Ramazan Gülten ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu '105 tutuklu' sanık yargılanıyor. İddianamenin kabulünden bu yana bir kişi dahi tahliye edilmedi."

Geçtiğimiz haftalarda davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutukluluk incelemesi yapmış ve tüm tutukluların 'tutukluluk hallerinin devamına' karar vermişti.

Bu karara itirazımızı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddettiğini az önce gelen tebligatla öğrendik. 105 tutuklu için Mahkemenin genel gerekçesi 'üzerilerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti mevcut delillerin durumu, sanıkların henüz savunmalarının alınmamış olması nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluğun devamı kararının dosya kapsamı ile mütenasip, hukuka kanuna uygun olduğu anlaşılmakla yerinde görülmeyen itirazların ayrı ayrı reddine' cümlesinden ibaret.

Hiçbir hukukçunun genel ve kalıp gerekçelerle verilen bu kararı içine sindirebileceğini düşünmüyorum. Cezaevindeki insanlar sayılardan ibaret görülemez. Bu karar karşısında herkesin bir vicdan muhasebesine girmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Devam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

13:56
Poligonda akılalmaz görüntü Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
13:33
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 14:06:40. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.