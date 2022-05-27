İmamoğlu, Van'da 1 Haziran'da Yargılanacağı Davayı Değerlendirdi: "Yurdumuzun Yargıç ve Savcılarına Güvenmek İstiyorum"

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Tüm Türkiye'deki CHP'li Belediye Başkanları, Van'da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van'da; gazetecilerin 1 Haziran'da yapılacak davasıyla ilgili sorusuna, "Bugün kadar verilen tüm hukuksuz kararları kınıyorum. Ama ben hala bu memleketin bu güzel yurdumuzun yargıçlarına, savcılarına güvenmek istiyorum. Umut ederim doğru karar verirler. Çünkü hukuk herkese lazım olacak" karşılığını verdi.

Tüm Türkiye'deki CHP'li Belediye Başkanları, Van'da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkez ilçe İpekyolu'ndaki Ulu Camii'nde Vanlı yurttaşlarla birlikte Cuma namazı kıldı. Namazın ardından İmamoğlu, kendisini bekleyen çok sayıda yurttaşa, "Sizleri çok seviyorum" diye seslendi.

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 1 Haziran'da hakkında açılan bir davanın duruşmasının yapılacağının anımsatılması üzerine şunları söyledi:

"Memleketin her insanı mahkemelerden, yargıçlardan hukuk bekler. Ben de son anına kadar hukuk bekleyeceğim. Bugüne kadar verilen hukuksuz tüm kararları kınıyorum. Ama yanı sıra ben hala bu memleketin, bu güzel yurdumuzun yargıçlarına, savcılarına güvenmek istiyorum. Umut ederim doğru karar verirler. Çünkü hukuk herkese lazım olacak. Herkese lazım. O karar vericilere bile lazım olacak. Onun için doğru karar vermelerini umuyorum."

İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

"Evet çok acı. İşte bu hukuksuz kararlar veriliyor. Hukuksuz yere içeride hapis yatanlar var. Sayın Kaftancıoğlu bunlardan birisi. Ama dediğim gibi biz son anına kadar yine de hukuka uygun, adil bir karar bekliyoruz. İnşallah."

KÜÇÜK KIZ PATATESİNİ İMAMOĞLU İLE PAYLAŞTI

İmamoğlu, Van'da Cumhuriyet Bulvarı'nda esnafı ziyaret etti. İmamoğlu bir lokantada yemek yiyen küçük kız ile sohbet etti. İmamoğlu, "Patates güzel mi? Bir tane de bana verir misin? Bir tane alayım mı? Sen ver bana" dedi. Küçük kız İmamoğlu'na patatesinden ikram etti.

İmamoğlu, bir telefoncuya işlerini sordu. Telefoncu İmamoğlu'na sorunlarını anlatarak, "Artık yetişemiyoruz hiçbir şeye. Kira bir yandan, giderler bir yandan, sigorta bir yandan. Artık yok yani. Artık size kaldı her şey. Umudumuz sizlersiniz" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İNSAN HIRSIZLIK YAPARAK GEÇİNEBİLİR"

İmamoğlu'na telefoncuda başka bir yurttaş da "Halk olarak baya bir sıkıntılıyız. Örnek vereceğim size. Bundan 7-8 sene önce çeyrek altın alıyorduk. Şu an çocuk bezi alıyoruz. Artık geçim kaynağı sıfır… Asgari ücretle çalışan bir insan hırsızlık yaparak geçinebilir. Başka hiçbir şekilde geçinemez" diye konuştu.

İmamoğlu, gazetecilerin Van ile ilgili sorusuna "Memleketin her bir köşesi dünya güzeli. Dünya cenneti. Memleketimin her insanı dünya iyisi. Türk'ü, Kürt'ü hep bir arada güzel şeyler yapabiliriz" diye düşüncelerini açıkladı.

Yaşlı bir yurttaş İmamoğlu'na "Millete sahip çıkın. Zam yapmayın. Başım üstüne geldin. Böyle gelin gidin" dedi.

KÜRT SORUNUYLA İLGİLİ SORUYU YANITLADI

İmamoğlu, bir esnaf ziyaretinde gazetecinin "Kürt sorununun" çözümüne ilişkin sorusuna; "Bizim savunduğumuz demokratik bir ülke olmak. Genel Başkanımız da ifade ediyor. İkinci yüzyıla giderken Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasi ile taçlandırmak. Bu kavram üzerinden biz de süreci çok önemsiyoruz. Yerel yönetimlerde buna dönük adımlar atmak için üstün gayretler gösteriyoruz. Bunlar muhtemeldir ki o altılı masada konuşuluyor ve konuşulacaktır. Haklısınız toplum sabırsızlıkla neler alacağını, bu güzel ittifakı, bu bir araya gelişin topluma neler vereceğini duymak istiyor. Zamanı geldiğinde bu beklentileri karşılayacak en üstün demokratik uygulamaları açıklayacaklardır" diye yanıt verdi.

İmamoğlu bir esnafta Van'a gelmeden önce ile ilişkin raporları okuduğunu aktararak, ilin nüfusunun genç nüfusunun Türkiye için fırsat olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Ekonomik sıkıntılar var. Aşacağız bunu" dedi. Esnaf ise "Aşılıncaya kadar biz de aşacağız. Esnaf bitti" diye yanıt verdi. İmamoğlu, esnafa hak vererek, "CHP'li olarak buradayım, İstanbul Belediye başkanı olarak buradayım. Ama bütün muhalif kesim Türkiye'nin kurtuluşu için bir arada çalışmak zorunda. İnşallah başaracağız" diye konuştu.

Van Gölü'ne "Benim için Van denizi" diyen İmamoğlu, "Hani espri yaparlar Kürt denizi görmemiş, Laz denizi görmüş. Ben artık ona inanmıyorum. Kürt vatandaşımızın da denizi varmış, şimdi onu öğrendim" dedi.