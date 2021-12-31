Üye Girişi
İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER - Son Dakika

İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER

31.12.2021 10:05

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin imece çağrısına destek veren vatandaşlar, birlikte mıcır serip parke taşı döşeyerek sokağı yeniledi.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin imece çağrısına destek veren vatandaşlar, birlikte mıcır serip parke taşı döşeyerek sokağı yeniledi.

Fındıklı ilçesindeki Hatice Halim Şahinler Sokak'ta, belediye tarafından yenileme çalışması başlatıldı. 350 metre uzunluğundaki sokağın kısa sürede yenilenmesi için belediye sosyal medyadan çağrı yaparak halktan destek istedi. Bunun üzerine vatandaşlar, sokağın yenilenmesi çalışmalarına katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelen vatandaşlar, imece usulü çimento harcı hazırladı. Kadın erkek, yaşlı genç, herkesin el ele verdiği çalışmada kimi parke taşı döşedi, kimi mıcır serdi, ustalığı olmayanlar ise yan yana dizilip elden ele taş vererek çalışmaya katıldı. Vatandaşlar, bir yandan da tulum eşliğinde türküler söyleyip horonlar oynadı ve alkışlarla tempo tuttu. Molada ise evlerden getirilen yemekler çalışanlara ikram edildi.

'İMECE ANLAYIŞI GURUR VERİCİ'

İmece usulü çalışmanın yörede 'meci' olarak bilindiğini anlatan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, "Fındıklı'da meci çağrılarımız hep devam ediyor. 2021 yılının sonunda alt yapısını tamamladığımız bu caddenin parke taşlarını döşemek için burada buluştuk. Yine halkımızın meci kültürüne ne kadar sahip çıktığını gördük. Kendisine ait olan sokağın taşlarını kendi elleriyle inşa ettiler. Biz sadece malzemeleri sağladık, gerisi onların el emeği. Sabahın erken saatlerinden itibaren 150'ye yakın kişi burada toplandı. Büyük bir hızla çalıştılar. Zaman zaman temponun düştüğü anlarda ise tulumcu arkadaşlar devreye giriyor. Hem üretiyoruz hem de müzikle, tulumla yorgunluğumuzu atıyoruz" dedi.

'EĞLENEREK İŞİMİZİ BİTİRİYORUZ'

Mıcır sererek çalışmaya destek veren Hasret Özbek, "Belediyeden gelen 'Yılın son yolunu birlikte bitirelim' çağrısıyla sabah buraya geldim. Buradaki herkes elinden gelen katkıyı sağlıyor. Bazen çakıl çekiyorum, bazen taş veriyorum, elimden geleni yapıyorum. Saat ilerledikçe daha da kalabalıklaşıyoruz. Tulum eşliğinde şarkı söyleyip horon oynuyoruz, eğlenceyle işimizi bitirmeye çalışıyoruz? ifadelerini kullandı.

'74 YAŞINDAYIM, SOKAĞA EMEK VERMEK İÇİN BURADAYIM'

'Bizim de katkımız olsun' diyerek çalışmaya katıldığını belirten İrfan İncebayrak, "Meci var dediler, koşup geldim. 74 yaşındayım, bu sokağa emek vermek için ben de buradayım. Ben taş diziyorum, taşıyorum. Bu yaşta elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'BU BİRLİKTELİĞE GELMEDEN OLMAZDI'

Yorulunca horonla dinlenen Tolga Civelek, "Bu birlikteliğe gelmeden olmaz. Meciyi bizim yürütmemiz gerekiyor. İnsanlar birlikte dayanışmayı öğreniyorlar. Biz de buna destek olacağız. Eğleneceğiz, çalışacağız, her şeyi gençler olarak biz yapacağız. Burada kendi döşediğimiz sokağın üstünde, emeğimize gururla basa basa geçeceğiz? dedi.

İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER
İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER
İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER
İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER
İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER
İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER
İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER
İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER
İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER
İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER
İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER

YORUMLAR
500

Fındıklı, Hatice, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER - Son Dakika


Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti! Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!         
11:47
CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya! CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!         
11:35
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi         
08:44
Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı         
21:34
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59

Son Dakika Haberleri
11:58 Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak
11:56 Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum
11:47 Bilim insanları yılbaşı izinlerini bile iptal etti! Her yerde dünya tarihini değiştirecek keşif konuşuluyor
11:46 Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!
11:43 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!
11:34 CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!
11:30 Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor
11:26 Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Barış'a gizemli zarfları kim gönderiyor?
11:22 Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde
11:21 Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 12:04:29. #1.13#
SON DAKİKA: İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement