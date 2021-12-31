İMECE USULÜ SOKAĞI YENİLEDİLER - Son Dakika

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin imece çağrısına destek veren vatandaşlar, birlikte mıcır serip parke taşı döşeyerek sokağı yeniledi.

Fındıklı ilçesindeki Hatice Halim Şahinler Sokak'ta, belediye tarafından yenileme çalışması başlatıldı. 350 metre uzunluğundaki sokağın kısa sürede yenilenmesi için belediye sosyal medyadan çağrı yaparak halktan destek istedi. Bunun üzerine vatandaşlar, sokağın yenilenmesi çalışmalarına katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelen vatandaşlar, imece usulü çimento harcı hazırladı. Kadın erkek, yaşlı genç, herkesin el ele verdiği çalışmada kimi parke taşı döşedi, kimi mıcır serdi, ustalığı olmayanlar ise yan yana dizilip elden ele taş vererek çalışmaya katıldı. Vatandaşlar, bir yandan da tulum eşliğinde türküler söyleyip horonlar oynadı ve alkışlarla tempo tuttu. Molada ise evlerden getirilen yemekler çalışanlara ikram edildi.

'İMECE ANLAYIŞI GURUR VERİCİ'

İmece usulü çalışmanın yörede 'meci' olarak bilindiğini anlatan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, "Fındıklı'da meci çağrılarımız hep devam ediyor. 2021 yılının sonunda alt yapısını tamamladığımız bu caddenin parke taşlarını döşemek için burada buluştuk. Yine halkımızın meci kültürüne ne kadar sahip çıktığını gördük. Kendisine ait olan sokağın taşlarını kendi elleriyle inşa ettiler. Biz sadece malzemeleri sağladık, gerisi onların el emeği. Sabahın erken saatlerinden itibaren 150'ye yakın kişi burada toplandı. Büyük bir hızla çalıştılar. Zaman zaman temponun düştüğü anlarda ise tulumcu arkadaşlar devreye giriyor. Hem üretiyoruz hem de müzikle, tulumla yorgunluğumuzu atıyoruz" dedi.

'EĞLENEREK İŞİMİZİ BİTİRİYORUZ'

Mıcır sererek çalışmaya destek veren Hasret Özbek, "Belediyeden gelen 'Yılın son yolunu birlikte bitirelim' çağrısıyla sabah buraya geldim. Buradaki herkes elinden gelen katkıyı sağlıyor. Bazen çakıl çekiyorum, bazen taş veriyorum, elimden geleni yapıyorum. Saat ilerledikçe daha da kalabalıklaşıyoruz. Tulum eşliğinde şarkı söyleyip horon oynuyoruz, eğlenceyle işimizi bitirmeye çalışıyoruz? ifadelerini kullandı.

'74 YAŞINDAYIM, SOKAĞA EMEK VERMEK İÇİN BURADAYIM'

'Bizim de katkımız olsun' diyerek çalışmaya katıldığını belirten İrfan İncebayrak, "Meci var dediler, koşup geldim. 74 yaşındayım, bu sokağa emek vermek için ben de buradayım. Ben taş diziyorum, taşıyorum. Bu yaşta elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'BU BİRLİKTELİĞE GELMEDEN OLMAZDI'

Yorulunca horonla dinlenen Tolga Civelek, "Bu birlikteliğe gelmeden olmaz. Meciyi bizim yürütmemiz gerekiyor. İnsanlar birlikte dayanışmayı öğreniyorlar. Biz de buna destek olacağız. Eğleneceğiz, çalışacağız, her şeyi gençler olarak biz yapacağız. Burada kendi döşediğimiz sokağın üstünde, emeğimize gururla basa basa geçeceğiz? dedi.