İMFEST: Drone Futbolu Yarışması Coşkusu
Spor

İMFEST: Drone Futbolu Yarışması Coşkusu

05.02.2026 14:22
İstanbul'da düzenlenen drone futbolu yarışmasında öğrenciler mücadelesine devam ediyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teknoloji Festivali (İMFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Futbolu Yarışması"nın ikinci etabında öğrenciler kıyasıya rekabet etti.

Küçükçekmece Ata Sporları Merkezi'ndeki yarışmaya takım halinde katılan öğrenciler, ikinci gününde yapılan maçlarda dereceye girmek için mücadele etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, basın mensuplarına, dron yarışmasıyla dün başlayan festivalin cuma ve cumartesi "Tasarla Geliştir Robot Yarışmasıyla" devam edeceğini söyledi.

Festivalde ilerleyen dönemde kağıt uçak, model uçak ve roket yarışmaları da düzenleneceğini belirten Aydın, "Hedefimiz öğrencilerimizin havacılığa ilgisini çekmek, kabiliyetlerini keşfetmelerine vesile olmak ve bu kabiliyetlerini geliştirmeleri için ortam oluşturmaktır. Aynı zamanda tüm meslek liselerimizde havacılık kulüpleri kurarak öğrencilerimizin havacılığa olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamandan da lise takımlarımıza ortaokul öğrencilerimizi entegre ederek onlarla beraber öğrenmelerini, bu teknoloji çalışmalarında bulunmalarını sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

"Gençlerimiz yarının gökyüzündeki yeni nesil pilotları olacak"

Yarışmanın koordinatörü Burhan Şengün ise dron futbolunun Türkiye'deki kurucusu olduğunu kaydetti.

Şengün, bu futbol türünün dünyada insansız hava araçları konusunda ihtiyaç duyulan yeni nesil insan kaynağına ulaşmak için bütün dünyada çok popüler olduğunu, dünyanın en yeni sporlarından birisi haline geldiğini anlattı.

Bunun Uluslararası Havacılık Federasyonunca "spor branşı" olarak resmen kabul edildiğini aktaran Şengün, şu ifadeleri kullandı:

"Yarışmaya 7 farklı ilden 107 takım katıldı. Burada 4 farklı kategori var. Turnuvanın sonunda ilk 4'e giren takımlara ödül verilecek. Dün turnuvanın ilk ayağı tamamlandı, bugün çeyrek final, yarı final ve final maçları yapılıyor. İlkokuldan lise son sınıf seviyesine kadar öğrenciler katılıyor. Geleceğin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına katkı sunan bu sporun büyümesi için ülkenin bütün kurumları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hava Sporları Federasyonu hep birlikte çalışıyoruz. Umarım gençlerimiz yarının gökyüzündeki yeni nesil pilotları olacak."

Yarışmada dereceye giren takımların bugünkü törenle ödüllendirileceği festival, yarın ve cumartesi günü "Tasarla Geliştir Robot Yarışmasıyla" sürmesi planlanıyor.

Festival kapsamında, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda öğrencilerin geleceğin teknolojilerine hazırlanması, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve eğitimde nitelikli dönüşümün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, İstanbul, Spor

